На Буковині п’яний водій в’їхав у припаркований бус і задавив людину поруч

У Чернівецькій області п'яний водій легковика врізався у припаркований мікроавтобус, біля якого стояли пішоходи. Один із них загинув від травм, а водій втік з місця ДТП.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"У селі Верхні Петрівці на Сторожинеччині, керуючи автомобілем Audi, 22-річний житель Глибоцького району допустив наїзд на припаркований мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, біля якого стояли пішоходи. Один з них – 48-річний місцевий житель – від отриманих травм одразу загинув. Під час ДТП постраждав і 23-річний пасажир легковика. З рваною раною голови його доставлено до медичної установи. Покинувши потерпілих, винуватець автопригоди втік з місця події", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ДТП сталася напередодні увечері. Розшукали водія і затримали його лише вранці 16 грудня.

"За результатами медичного огляду встановлено, що затриманий керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання", - додали у поліції.

Затриманому водію оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Поліцейські здійснюють досудове розслідування.

Для з’ясування всіх причин і обставин ДТП призначено низку криміналістичних експертиз.