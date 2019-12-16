Представник омбудсмена назвав тотальні порушення на шахті у Торецьку

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський наголосив на тотальних порушеннях трудових прав на шахті ім. Святої Матрони Московської в Торецьку на Донеччині.

Про це Лисянський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні, на вимогу правозахисників (Volodymyr Yelets) з м. Торецьк я прибув на шахту ім. Святої Матрони Московської для зустрічі з трудовим колективом цієї шахти. Шахта державна, але віддана в оренду приватному підприємцю. На підприємстві тотальні порушення трудових прав», - написав Лисянський.

Серед порушень він перерахував: невиплату зарплати (є випадки, коли з людьми не розрахувалися за 2014 рік); неукладення трудових договорів, люди переважно працюють по терміновому цивільно-правовому договору, таким чином роботодавець заощаджує на відрахуванні ЄСВ; також, за словами людей, приховуються випадки виробничого травматизму гірників.

Лисянський зазначив, що поінформував Уповноваженого ВРУ з прав людини Людмилу Денісову щодо критичної ситуації на цьому підприємстві.

«За дорученням Омбудсмана України ми активно долучаємось до роботи з даного кейсу. Я вже зв'язався з начальником ГУНП в Донецькій області, генералом Миколою Семенишиним, він повідомив, що вже дав розпорядження», - констатував представник омбудсмена.

фото: Facebook