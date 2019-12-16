Покинуте у під’їзді немовля виходжують у Криворізькому пологовому

У Криворізькому пологовому будинку №1 виходжують новонароджену дівчинку, яку в неділю покинули загорнутою в старий халат у під’їзді будинку в Металургійному районі міста.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили лікарі Криворізького пологового будинку №1.

«Дитина, яку вчора привезла бригада швидкої допомоги у приймальне відділення нашого пологового будинку, - дівчинка. Ми оцінили її стан як середнього ступеня тяжкості: вона трохи змерзла. Дитину одразу забрали до відділення інтенсивної терапії і почали лікування – зігрівання, інфузійну терапію, всі інтенсивні види лікування, які потрібні зараз», – прокоментувала ситуацію педіатр-неонатолог відділення новонароджених Тетяна Позднякова.

За її словами, вага немовляти – 2300 грамів.

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Лікарі вважають, що пологи проходили в домашніх умовах, найімовірніше - теж у неділю.

Правоохоронці розшукують матір, яка народила й кинула дитину в під'їзді. Викликала поліцію та швидку допомогу місцева мешканка, яка знайшла немовля, загорнуте у старий жіночий халат.