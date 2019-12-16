На території арсеналу поблизу Калинівки завершили розмінування

Поверхневе розмінування технічної території 48-го арсеналу поблизу Калинівки, що на Вінниччині, повністю завершено.

Про це АрміяInform повідомив командир військової частини полковник Микола Батюк.

Він зазначив, що знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів, які не підлягали транспортуванню, закінчилось. Наразі на технічній території працює спеціальна група фахівців-саперів, яка проводить перевірку якості розмінування.

"Фахівці, що входять до складу групи, не брали участі в розмінуванні. Тобто це незалежна команда спеціалістів. Вони по квадратах перевіряють місцевість і дають висновки стосовно якості проведеного розмінування", – розповів командир.

Водночас Батюк зауважив: планова утилізація порохів та боєприпасів, які вичерпали ресурс зберігання і є непридатними до застосування, триватиме ще близько року. Їх утилізуватимуть згідно з планом, на спеціально обладнаних майданчиках.

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Як повідомлялося, у вересні 2017 року на стратегічних складах боєприпасів 48-го арсеналу ЗСУ під Калинівкою на Вінниччині сталася пожежа з подальшими вибухами боєприпасів. У зону ураження потрапили населені пункти у радіусі 5 км.

11 вересня 2019 року на ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної території бази зберігання військового арсеналу поблизу Калинівки було зафіксовано шість вибухів боєприпасів, які спричинило горіння сухої трави. За інформацією Міноборони, внаслідок вибухів ніхто не постраждав, загроз для військовослужбовців та цивільного населення не було.

12 вересня, після ліквідації займання сухої трави на технічній території, 48-й військовий арсенал поблизу Калинівки повністю відновив роботу.

Фото: Новинарня