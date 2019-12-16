Дніпровські тролейбуси стилізують у єдиному дизайні

Дніпровські тролейбуси почали стилізувати у єдиному дизайні. Зовні вони лазурного кольору із зображенням символіки міста, а для інформаційних надписів всередині салону вибрано три кольори - жовтий, синій, червоний - залежно від змісту повідомлень.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради.

"Від початку тролейбус має заводське оформлення салону. Тобто ми не створювали новий дизайн, а лише оформили машини у співпраці з громадським об’єднанням "Дніпро дизайн". Інформаційні стікери зробили у трьох кольорах. Жовтим кольором позначено все те, що стосується оплати проїзду, багажу тощо. Синім – інформаційні вказівники, наприклад, тримання за поручні, місця для пасажирів із дітьми, для колясок чи інвалідних візків, розміщення USB-розеток тощо. Червоним кольором – про випадки аварійних ситуацій", – розповів головний художник Дніпра Сергій Білопольський.

Він також зазначив, що наразі команда фахівців працює над створенням єдиного дизайну і для дніпровських трамваїв. Відомо, що ззовні вони будуть червоними.

Нове оформлення для дніпровських тролейбусів / Фото: Николай Мякшиков, Укрінформ

За словами заступника директора з експлуатації та перевезень комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт" Володимира Сусленкова, на сьогодні нове оформлення мають шість тролейбусів. Нові тролейбуси, які місто отримає, теж будуть у новому дизайні. Машини, що проходитимуть капітальний ремонт, теж робитимуть у єдиному стилі.