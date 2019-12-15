У Чернівцях затримали хулігана, який пошкодив 31 автівку
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області.
"Вночі 14-го грудня невідомий зловмисник здійснив підпал трьох автомобілів в одному з мікрорайонів Чернівців. Окрім цього, він проколов шини ще 28-ми автівок. Співробітники Чернівецького відділу поліції оперативно встановили порушника та розшукали його", - йдеться у повідомленні.
Зловмисником виявився 29-річний уродженець Херсонської області, який перебуває на території Чернівців без постійного місця проживання
Поліцейські зазначають, що вилучили у нього речові докази, які безпосередньо вказують на причетність до скоєння злочинів.
Чоловік зізнався, що перебував у стані алкогольного сп’яніння та не усвідомлював наслідки своїх дій.
Фото: cv.npu.gov.ua