Громада Сум погодила стратегію розвитку міста до 2030 року

У Сумах відбулися громадські слухання з розгляду проєкту Стратегії розвитку міста до 2030 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стратегія не може бути документом, який пишуть чиновники у своїх кабінетах. Якщо містяни самі напишуть свою Стратегію, то вони будуть по ній жити», - зазначив під час презентації документа мер Сум Олександр Лисенко.

За його словами, до розробки документа долучились понад 900 осіб, серед них і іноземні експерти, зокрема директор Управління неінвестиційних проєктів Адміністрації міста Люблін (Польща) Кшиштоф Лонтка, який і презентував Стратегію громадськості.

Він підкреслив, що Стратегією визначено чотири основні напрямки, за якими місто має розвиватися у майбутньому: доступність у рамках інклюзії, інформації, ментальності та транспортних сполучень; місто для людей – тобто фінансове забезпечення якісних умов проживання мешканців міста; конкурентоспроможна економіка та ефективне управління на основі світових тенденцій.

«Стратегія розвитку створюється для того, аби розуміти, як має рухатися місто, куди мають бути спрямовані основні зусилля, щоб місто розвивалося і вдалося отримати позитивний результат, покроково здійснювати ту діяльність, яка приведе до економічного зростання і покращення життя містян», – сказав Лонтка.

За його словами, в жодному іншому обласному центрі країни не приходило стільки людей на стратегічне планування, як у Сумах. Це, на його думку, показник того, що містяни готові долучатися до процесів управління та змінювати місто на краще.

Секретар міської ради Андрій Баранов зауважив, що впровадження Стратегії матиме дві частини. Перша – підготовчий рік. Упродовж наступного року будуть складатися міські програми. До розробки цих програм підходитимуть із залученням усіх зацікавлених сторін. Друга частина - власне реалізація Стратегії.

«Серед етапів впровадження – створення міських програм, розробка схеми реалізації, інформування зацікавлених сторін про ролі та відповідальність, реалізація, моніторинг та оцінка. Ми разом працювали над майбутнім міста, враховуючи всі можливості і ризики. До кінця 2020 року ми маємо створити всі передумови для повного впровадження Стратегії розвитку. Результату можна буде досягти тільки спільними зусиллями», – сказав Баранов.

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Далі свої пропозиції та доповнення висловлювали представники громади.

У результаті громадських слухань Стратегію розвитку міста Суми до 2030 року було ухвалено.

Після цього відбулось позачергове засідання виконавчого комітету, на якому розглянули проєкт рішення «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо проєкту Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року».

Члени виконкому ухвалили проєкт рішення з урахуванням погоджених пропозицій та редакційних правок. Далі цей документ винесуть на розгляд депутатського корпусу міської ради.