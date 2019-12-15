На Одещині презентували Стратегію розвитку регіону
Про це у Facebook повідомляє пресслужба ОДА.
"Програма розвитку розроблена за принципами та методиками Євросоюзу. Найголовніший вектор – напрямок смарт-спеціалізації, який складається з таких аспектів, як відкритість, реалістичність, моніторинг, оцінка, а також впровадження онлайн-платформи для практичного застосування програми. Завдання проєкту – це об’єднання таких взаємопов’язаних складових, як освіта, здоров’я населення, довкілля та економічний розвиток", - цитує пресслужба директора департаменту економічної політики та стратегічного планування ОДА Дмитра Радулова.
Перший заступник голови ОДА В’ячеслав Овечкін акцентував, що процес розробки цього документа був прозорим.
"Після внесення Кабміном змін до створення плану розвитку регіону та включення принципу смарт-спеціалізації, механізм реалізації програми став осяжним і практичним для Одеської області", - наголосив Овечкін.
Як передбачається, Стратегію розвитку регіону буде винесено на розгляд Одеської обласної ради.