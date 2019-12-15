На Одещині презентували Стратегію розвитку регіону

Пріоритети для Одеської області визначила "Стратегія розвитку регіону на 2021-2027 роки", презентація якої відбулася в ОДА.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ОДА.

"Програма розвитку розроблена за принципами та методиками Євросоюзу. Найголовніший вектор – напрямок смарт-спеціалізації, який складається з таких аспектів, як відкритість, реалістичність, моніторинг, оцінка, а також впровадження онлайн-платформи для практичного застосування програми. Завдання проєкту – це об’єднання таких взаємопов’язаних складових, як освіта, здоров’я населення, довкілля та економічний розвиток", - цитує пресслужба директора департаменту економічної політики та стратегічного планування ОДА Дмитра Радулова.

Перший заступник голови ОДА В’ячеслав Овечкін акцентував, що процес розробки цього документа був прозорим.

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"Після внесення Кабміном змін до створення плану розвитку регіону та включення принципу смарт-спеціалізації, механізм реалізації програми став осяжним і практичним для Одеської області", - наголосив Овечкін.

Як передбачається, Стратегію розвитку регіону буде винесено на розгляд Одеської обласної ради.