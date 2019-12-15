На Львівщині затримали іноземних "гастролерів", які викрали з банку термінал

П'ятьох іноземців і громадянина України підозрюють у причетності ще до кількох таких злочинів, скоєних на Львівщині та Прикарпатті.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Львівської області.

"13 грудня близько 5.10 в одному із селищ Дрогобицького району зловмисники, пошкодивши вхідні двері, проникли у приміщення відділення банку та викрали термінал самообслуговування. Співробітники карного розшуку Головного управління Нацполіції Львівщини та Стрийського відділу поліції оперативно встановили осіб, причетних до скоєння злочину, та затримали їх у порядку ст.208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до затримання були залучені бійці спецпідрозділу КОРД.

Зловмисниками виявились п’ятеро іноземців віком від 26 до 42 років, а також 40-річний громадянин України. У них вилучено викрадений банківський термінал та інші речові докази.

"Установлено, що затримані причетні щонайменше ще до трьох подібних злочинів, скоєних на територіях Львівської та Івано-Франківської областей", - розповів заступник очільника поліції Львівщини Тарас Сабанюк.

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