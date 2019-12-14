На Рівненщині авто зіткнулось із мікроавтобусом, є загиблий і поранені

На світанку в суботу поблизу села Малушка сталося ДТП, в якому зіткнулися автомобіль Mercedes-Benz та автомобіль Mercedes-Benz Vito, є жертва й потерпілі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

"Сьогодні 14 грудня, о п’ятій ранку поблизу села Малушка 40-річний рівнянин, керуючи автомобілем Mercedes-Benz E 320, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автомобілем Mercedes-Benz Vito під керуванням 53-річного жителя Рівного", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП пасажир мікроавтобуса, 67-річний рівнянин, від отриманих травм загинув на місці події. У водія цього ж авто діагностували політравму, забій грудної клітки, перелом ребер.

Ще одна пасажирка мікроавтобуса 62-річна жителька міста Рівне, отримала політравму, забій грудної клітки, відкритий перелом стегна.

Керманич легковика внаслідок ДТП отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки, перелом ребер.

Трьох потерпілих госпіталізували до Сарненської центральної районної лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

В обох водіїв відібрані зразки крові на предмет визначення сп’яніння.

Фото: rv.npu.gov.ua