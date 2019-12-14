На Рівненщині авто зіткнулось із мікроавтобусом, є загиблий і поранені

На Рівненщині авто зіткнулось із мікроавтобусом, є загиблий і поранені

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Укрінформ
На світанку в суботу поблизу села Малушка сталося ДТП, в якому зіткнулися автомобіль Mercedes-Benz та автомобіль Mercedes-Benz Vito, є жертва й потерпілі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

"Сьогодні 14 грудня, о п’ятій ранку поблизу села Малушка 40-річний рівнянин, керуючи автомобілем Mercedes-Benz E 320, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автомобілем Mercedes-Benz Vito під керуванням 53-річного жителя Рівного", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП пасажир мікроавтобуса, 67-річний рівнянин, від отриманих травм загинув на місці події. У водія цього ж авто діагностували політравму, забій грудної клітки, перелом ребер.

Ще одна пасажирка мікроавтобуса 62-річна жителька міста Рівне, отримала політравму, забій грудної клітки, відкритий перелом стегна.

Керманич легковика внаслідок ДТП отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки, перелом ребер.

Трьох потерпілих госпіталізували до Сарненської центральної районної лікарні.

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За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

В обох водіїв відібрані зразки крові на предмет визначення сп’яніння.

Фото: rv.npu.gov.ua

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