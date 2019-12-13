У Дніпрі стартував фестиваль дитячого циркового мистецтва

У Дніпрі розпочався IX Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького естрадно-циркового мистецтва «Яскрава арена Дніпра–2019».

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради.

«Яскрава арена Дніпра–2019» – це конкурс, в якому не використовують тварин. Фестиваль проходить у рамках програми мера Бориса Філатова «Культурна столиця», і міська рада з повагою ставиться до зоозахисників. Ми впевнені, що свято вийде дійсно яскравим, адже з року в рік воно відбувалося успішно», – розповів заступник міського голови Олександр Шикуленко.

Фестиваль «Яскрава арена Дніпра» — це змагання молоді у майстерності за звання найкращого на професійній арені. Цьогоріч на них зібралася рекордна кількість дітей – пів тисячі юних майстрів циркового мистецтва з 14 областей України, а також представники Литви, Молдови, Білорусі та Німеччини. Протягом двох днів (13 та 14 грудня) учасники демонструватимуть уміння у традиційних циркових видах мистецтва: повітряна і партерна гімнастика, жонглювання, еквілібр, каучук, акробатика, оригінальний жанр.

Фестиваль «Яскрава Арена Дніпра» / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

«Для нас важливо довести, що варто займатися таким видом мистецтва. Дуже багато дітей, які потрапляють як глядачі, потім стають членами циркових студій міста. Таких студій стає більше і вони допомагають дітям відірватися від гаджетів», – зазначила директорка фестивалю Ольга Обласова.

Читайте також: У Чернівцях заборонили гастролі цирків з тваринами

На цьогорічному фестивалі – два склади журі. Так, оцінюватимуть номери (а їх заявлено 130) як легенди українських, так і світових цирків. Учасники отримають персональні подарунки від членів журі. Що саме – тримається у таємниці. Відомо, що переможці братимуть участь в інших фестивалях та виступатимуть на аренах України та Європи.