Трьох загиблих під час ООС бійців поховали на Волині та Рівненщині

Трьох бійців, які загинули у зоні проведення операції Об’єднаних сил поховали сьогодні у Волинській та Рівненській областях.

Про це повідомляє "АрміяІнфо".

"Молодшого сержанта Віктора Пруського із Рівного поховали на Алеї героїв кладовища "Молодіжне" в обласному центрі. Волинян – молодшого сержанта Андрія Войтовича і старшого солдата Сергія Сироту – провели в останню путь у селах Квітневе та Щурин Рожищенського району на Волині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13 грудня в обох областях оголошено Днем жалоби. На будівлях державних установ приспущені прапори та скасовані розважальні заходи.

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Як повідомляло агентство, 9 грудня 2019 року в районі проведення операції Об’єднаних сил під час виконання бойових завдань внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців 14-ї ОМБр.

Трагедія сталася у районі населеного пункту Золоте Луганської області, коли бійці переміщалися позиціями у межах взводного опорного пункту.