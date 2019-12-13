Полтавську медакадемію закрили на карантин через спалах кору

У Полтаві Українську медичну стоматологічну академію закрили на карантин через спалах кору серед студентів.

Про це повідомляє пресслужба УМСА.

"У зв’язку із виявленням захворювання на кір та згідно з чинним законодавством в Українській медичній стоматологічній академії здійснюються необхідні запобіжні заходи щодо попередження розповсюдження цього захворювання. З 13 грудня всі студенти у зв’язку з плановим завершенням семестру та згідно з рішенням керівництва УМСА мають можливість відпочити до 7 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

На цей період скасовуються всі види інших занять, відробітки заборгованостей, культурно-мистецькі заходи тощо.

В навчальному закладі також наголосили, що інформація щодо причетності хірургічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. Скліфосовського до спалаху кору не відповідає дійсності.

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Раніше у місцевих ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що п’ятеро студентів УМСА занедужали на кір. Троє з них працювали за сумісництвом в урологічному, а двоє - в хірургічному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні. Три дні тому у них з’явились симптоми кору – висока температура та висипка. Всіх направили до інфекційної лікарні.