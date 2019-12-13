Працівники спиртзаводу на Житомирщині вимагають виплатити зарплатні борги

Близько 180 працівників Чуднівського спиртзаводу перекривали трасу Житомир - Чернівці через зарплатні борги і з вимогою звільнити керівництво.

Про це повідомляє телеканал UA: Житомир у Facebook.

«Близько 180 працівників Чуднівського спиртзаводу зранку перекрили автотрасу Житомир - Чернівці. Люди упродовж години безперервно рухалися пішохідним переходом і повністю обмежили проїзд автотранспорту», - йдеться у повідомленні.

За словами організаторки акції, працівниці заводу Тамари Зущик, на підприємстві упродовж двох місяців не виплачують зарплату. Крім того, завод має великі борги перед фіскальною службою, комунальними підприємствами та замовниками.

Серед вимог пікетувальників – відставка керівництва спиртзаводу.