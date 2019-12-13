Працівники спиртзаводу на Житомирщині вимагають виплатити зарплатні борги

Працівники спиртзаводу на Житомирщині вимагають виплатити зарплатні борги

Укрінформ
Близько 180 працівників Чуднівського спиртзаводу перекривали трасу Житомир - Чернівці через зарплатні борги і з вимогою звільнити керівництво.

Про це повідомляє телеканал UA: Житомир у Facebook.

«Близько 180 працівників Чуднівського спиртзаводу зранку перекрили автотрасу Житомир - Чернівці. Люди упродовж години безперервно рухалися пішохідним переходом і повністю обмежили проїзд автотранспорту», - йдеться у повідомленні.

За словами організаторки акції, працівниці заводу Тамари Зущик, на підприємстві упродовж двох місяців не виплачують зарплату. Крім того, завод має великі борги перед фіскальною службою, комунальними підприємствами та замовниками.

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Серед вимог пікетувальників – відставка керівництва спиртзаводу.

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