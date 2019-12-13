У Торецьку за підтримки Швейцарії встановили обладнання для знезараження питної води

У Торецьку на Донеччині за підтримки уряду Швейцарії на водопровідному вузлі та очисних спорудах встановлено обладнання для знезараження питної води та стоків.

Про це 12 грудня на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Сергій Вінник.

«За підтримки уряду Швейцарії на водопровідному вузлі та очисних спорудах Торецького ВУВКГ (виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства) встановлено два комплекти устаткування для генерації активного хлору із насиченого розчину звичайної кухонної солі», - написав Вінник.

Він підкреслив, що цей процес знезараження питної води та стоків в місті став більш безпечним, дешевшим. Крім того, його застосування значно знизило ризики від монополії на ринку гипохлориту натрію.