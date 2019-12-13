На Житомирщині затримали втікача з колонії

На Житомирщині правоохоронці затримали другого втікача з Райківської виправної колонії.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області.

"Втікача затримано сьогодні вранці, о 8.20 год., у його ж будинку, де він раніше проживав до засудження, у с. Мала Рача Радомишльського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 9 грудня з Райківської виправної колонії (№73) скоїли втечу двоє засуджених, які відбували покарання під наглядом на дільниці соціальної реабілітації, розташованій за межами охоронюваної території установи.

Як повідомляв Укрінформ, одного правоохоронці затримали 10 грудня у с. Знам'янка Хорошівського району, де він мав намір переховуватися у своєї знайомої.

Обом засудженим повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.393 (втеча з місця позбавлення волі) Кримінального кодексу України. Перший затриманий наразі перебуває під вартою, а другому обиратимуть запобіжний захід.