У будівлі одеського коледжу демонтували аварійну стіну

Станом на ранок 13 грудня в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу продовжуються роботи по розчищенню (сектор D).

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.

“Станом на 7 год. 13 грудня продовжуються заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Здійснено роботи по демонтажу аварійної стіни та обрушенню небезпечних конструкцій з використанням крану та підвісної люльки, проводяться роботи по розчищенню (сектор D)”, - йдеться у повідомленні.

Роботи виконуються у взаємодії з Департаментом архітектури та будівництва Одеської міської ради, Геодезійної служби та інших будівельних організацій міста.

Психологами ДСНС здійснюється постійна робота щодо надання підтримки родичам загиблих та зниклих осіб.

Зазначається, що всього з початку розбирання завалу вивезено близько 2 тис. 748 м куб. будівельних конструкцій.

Всього до робіт залучено 128 чол. та 27 од. техніки, з них від ДСНС 65 чол. о/с та 8 од. техніки.

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи продовжуються.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у 6-ти поверховій будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла 4 грудня о 10 год. 12 хв на третьому поверсі. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Виявлено тіла 14 загиблих осіб. Всього внаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 8 осіб.

6 грудня Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

9 грудня директору коледжу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.