Лікарня Чернівців отримала життєво важливий препарат для передчасно народжених дітей

У Чернівецьку обласну дитячу лікарню закупили перший в області препарат для виходжування передчасно народжених дітей.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу розповів головний лікар обласної дитячої лікарні Микола Чепіль.

"Для покращення виходжування передчасно народжених дітей закупили кювез американського виробництва за один мільйон сто тисяч гривень. Це перший подібний препарат на всю область. Він уже запущений і працює у відділенні інтенсивної терапії", - сказав головний лікар.

Також він повідомив, що кошти для купівлі нового обладнання виділили з обласного бюджету.

На сайті департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА зазначають, що в середньому протягом року на лікуванні у даному структурному підрозділі лікарні перебувають 210-240 дітей, 65-70% з них потребують виходжування у штучно створених умовах. Найкраще такі умови дозволяє забезпечити новопридбане обладнання.

"Кювез забезпечує умови для належної життєдіяльності дітей, вагою менше 1,5 кг. Як правило, дитина перебуває у кювезі до досягнення відповідної ваги та стабілізації життєвоважливих показників, але не менше двох тижнів. Придбане обладнання дозволяє створити дитині необхідні умови вологості, температури, звукоізоляції. Крім того, кювез оснащений підводкою кисню, що дуже важливо, адже нерідко передчасно народжені діти потребують штучного забезпечення киснем", – цитують в ОДА слова завідувача відділення інтенсивної терапії новонароджених ОДКЛ Олексія Козьми.