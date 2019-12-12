Транзит російського газу: на Харківщині можуть залишитись без опалення

Частина Вовчанського району на Харківщині може залишитися без опалення з 1 січня 2020 року, якщо контракт на транзит газу з Російської Федерації не підпишуть, бо окремі домоволодіння та котельні ще з радянських часів під'єднані до російського газопроводу.

Про це повідомляється на сайті Харківської ОДА.

«У Вовчанську не кожна особа знає, з чим вона може зіткнутися 1 січня 2020 року. Тому ми повинні відверто повідомляти, що ця проблема є. Вона тягнеться роками. І нам необхідно кардинально вирішити це питання та паралельно визначати фінансування», - сказав голова ОДА Олексій Кучер у ході селекторної наради Міністерства розвитку громад та територій України.

Кучер закликав міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак терміново скликати засідання Державної комісії з ТЕБ та НС, оскільки глобально питання можна вирішити лише на державному рівні. Бабак підтримала пропозицію.

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Також Кучер повідомив, що в області вже розроблений план дій у разі припинення газопостачання у Вовчанську. Зокрема, з обласного бюджету цього року були виділені кошти на підсилення електричних мереж у 84 багатоквартирних будинках, які можуть залишитися без опалення. Зараз ці роботи завершуються.

«Але в нас є на сьогодні 5096 приватних будинків, які не мають альтернативних джерел теплопостачання. Це офіційна інформація. Приблизна кількість людей, що в них проживають, – 16 тисяч. У найближчі 3 дні ми організуємо обхід цих домоволодінь, щоб перевірити достовірність даних. Для цього буде залучено 400 осіб», - відзначив голова ОДА.

Наразі вирішується питання виділення коштів для того, щоб забезпечити альтернативними джерелами опалення приватні домоволодіння. За розрахунками спеціалістів, на це потрібно близько 2 тижнів.