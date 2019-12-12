За фактом стрілянини по поліцейських у Яготині відкрили два провадження

За фактом стрілянини по поліцейських у Яготині відкрили два провадження

Укрінформ
Два кримінальні провадження відкрито після інциденту із стріляниною по екіпажу поліції у Яготині Киїської області.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"За фактами скоєних правопорушень поліція відкрила два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці продовжують пошуки озброєного зловмисника. у 5 районах Київської області введено спецоперацію "Сирена".

Як повідомлялося, 11 грудня у Яготині стався конфлікт через неправильну парковку легкового автомобіля, що загородив проїзд іншим. По наряду групи реагування патрульної поліції, що прибув на місце, невідомий чоловік відкрив вогонь із рушниці.

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Після стрілянини він одразу заховався на подвір’ї свого дому, сів в автомобіль «Опель Віваро» і виїхав на іншу вулицю з протилежного боку обійстя. Потім цю автівку виявили на одній з вулиць міста. Під час обшуку у салоні авто поліцейські виявили магазин, 30 набоїв калібру 5,45 мм.

Під час обшуку у помешканні зловмисника працівники поліції також вилучили два мобільні телефони, пістолет системи «наган», 25 набоїв різного калібру, ніж. На подвір’ї вилучено гільзи 12-го калібру. Усі вилучені речові докази направлені на експертизу.

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