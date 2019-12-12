За фактом стрілянини по поліцейських у Яготині відкрили два провадження

Два кримінальні провадження відкрито після інциденту із стріляниною по екіпажу поліції у Яготині Киїської області.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"За фактами скоєних правопорушень поліція відкрила два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці продовжують пошуки озброєного зловмисника. у 5 районах Київської області введено спецоперацію "Сирена".

Як повідомлялося, 11 грудня у Яготині стався конфлікт через неправильну парковку легкового автомобіля, що загородив проїзд іншим. По наряду групи реагування патрульної поліції, що прибув на місце, невідомий чоловік відкрив вогонь із рушниці.

Після стрілянини він одразу заховався на подвір’ї свого дому, сів в автомобіль «Опель Віваро» і виїхав на іншу вулицю з протилежного боку обійстя. Потім цю автівку виявили на одній з вулиць міста. Під час обшуку у салоні авто поліцейські виявили магазин, 30 набоїв калібру 5,45 мм.

Під час обшуку у помешканні зловмисника працівники поліції також вилучили два мобільні телефони, пістолет системи «наган», 25 набоїв різного калібру, ніж. На подвір’ї вилучено гільзи 12-го калібру. Усі вилучені речові докази направлені на експертизу.