У МКМС назвали кіно однією з рушійних сил розвитку громад

Українське кіно є однією з рушійних сил розвитку громад, і цю галузь потрібно розвивати.

На цьому наголосив перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук під час підсумкової зустрічі з учасниками грантової програми «Малі міста - великі враження», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Кіно — це той інструмент, який може просувати нас у світі. Це дуже потужний інструмент, це така безкоштовна реклама, яка дозволяє, з одного боку, прославляти регіон, а з іншого - дозволяє залучити кошти”, - сказав Максимчук.

Він навів дані досліджень, згідно з якими 40% мандрівників хочуть побувати у місцях зйомок відомих блокбастерів. Яскравими прикладами є локації, де знімалися трилогія “Володар перснів”, серіал “Гра престолів”, франшиза про Гаррі Поттера. Якщо ж говорити про місця зйомок стрічки “Чотири весілля і похорон”, то номери у готелі “Crovn”, де проводилися зйомки, були заброньовані на 3 роки наперед.

За словами першого заступника міністра, український досвід показав, що після виходу серіалу “Чорнобиль” кількість туристів у зону відчуження також зросла: якщо у 2017 році там побували 72 тисячі туристів, то у цьому році — близько 100 тисяч.

Таким чином, розвиток кіно — це користь громаді, адже автоматично відбувається розвиток індустрії гостинності, промоція об'єктів культурної спадщини та локацій, забезпечення роботою місцевих жителів, а також це - серйозний стимул для розвитку інфраструктури, підсумував Максимчук.