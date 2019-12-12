Відкрили справу через знущання у психоневрологічному інтернаті на Дніпропетровщині

За фактами жорстокого поводження, знущання, а також приниження честі та гідності підопічних у Стародобровольському психоневрологічному інтернаті на Дніпропетровщині поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила пресофіцер ГУНП у Дніпропетровській області Анна Старчевська.

«На підставі фактів, які були виявлені в ході моніторингової перевірки працівником Департаменту реалізації національного превентивного механізму секретаріату Уповноваженого Верховної ради України з прав людини спільно з громадськими моніторами у Стародобровольському психоневрологічному інтернаті, поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем)», - сказала Старчевська.

Згідно з повідомленням Уповноваженого Верховної ради з прав людини, під час візиту моніторингова група виявила два приміщення, в яких встановлено ґрати на вікнах та дверях. Під час опитування підопічні стверджували, що їх закривали у цих приміщення поодинці, при цьому обмежували у русі.

Зі слів підопічних інтернату, санітари часто застосовують до них фізичну силу. Під час візиту було виявлено особу з гематомою на лобі та синцями під очима, зі слів якої, тілесні ушкодження завдані санітаром. Жодних записів щодо фіксації тілесних ушкоджень здійснено не було.

Також в ході моніторингової перевірки було зафіксовано скарги підопічних про примус їх до вступу у статеві зв’язки з групою осіб з числа підопічних, які здійснюють контроль над іншими підопічними.

Заклад розраховано на 306 ліжок. На день візиту в інтернаті перебувала 321 особа.

У відділенні на 47 лежачих хворих, які не можуть себе самостійно обслуговувати, на зміні працюють тільки дві санітарки. Двоє працівників фізично не можуть нагодувати всіх підопічних одночасно, тому прийом їжі розтягується на години. А деякі підопічні лежачі на підлозі, там і їдять.

Окрім того, в цьому ж відділенні встановлено, що до осіб застосовується м’яка фіксація верхньої частини тіла та рук за спиною. Це є порушенням всіх вимог національного та міжнародного законодавства щодо застосування фізичного обмеження до осіб з психічними розладами. Довготривале фізичне обмеження у зазначених вище умовах можна розцінювати як катування, відзначають правозахисники.

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Також виявлено факти неналежного надання медичної допомоги. Зокрема, починаючи з 2013 року підопічні не проходили щорічні медичні огляди. В історіях хвороб відсутні записи стосовно зміни режиму утримання підопічних. У документації відсутні записи про випадки травматизму та надання першої медичної допомоги.

Під час фіксації порушень кримінального характеру, моніторинговою групою було викликано слідчо-оперативну групу поліції. Також відповідне звернення подано також до Дніпропетровської обласної прокуратури.

Звіт за результатами проведеного моніторингового візиту та акти реагування Уповноваженого з прав людини буде направлено до прокуратури, керівника обласної державної адміністрації та правоохоронних органів.