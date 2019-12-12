У Харкові “замінували” 410 об’єктів - бомбу не знайшли

У Харкові перевірили інформацію про мінування 410 об’єктів, вибухівки не знайдено.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполдіції в Харківській області.

"Жодних вибухових речовин або небезпечних пристроїв не виявлено у рамках отриманого напередодні о 18:00 повідомлення про закладення вибухівки у лікарнях, житлових будинках, торговельних центрах, готелях, школах, дитячих садках, відділеннях банків, авто- і залізничному вокзалах та Міжнародному аеропорті - усього у 410 об’єктах", - йдеться у повідомленні.

За вказаними адресами працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, співробітники кінологічного центру та вибухотехнічного управління, патрульна поліція та ДСНС.

В ході огляду 410 об’єктів поліцейські евакуювали більше 800 осіб. Порушень публічної безпеки та порядку не зареєстровано. Постраждалих осіб немає.

Вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцією вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння вказаних кримінальних правопорушень.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня працівники поліції оглянули у Харкові більше 200 установ та будівель через інформацію про замінування: евакуйовано 2164 особи, жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин не виявили.

6 вересня харківські правоохоронці перевірили інформацію, отриману на електронну пошту, про замінування 311 об’єктів. Евакуйовано близко 2 тис. осіб. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин не виявили.

З 21 квітня у Харкові перевірено з приводу фейкових повідомлень про замінування кілька тисяч об'єктів, евакуйовано близько 10 тисяч людей, мінерів шукають.