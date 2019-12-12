Майже 40% субвенцій на розвиток отримали 5 областей

У 2019 році близько 40 % коштів субвенцій для соціально-економічного розвитку регіонів з державного бюджету отримали п’ять областей.

Такі дані моніторингу використання коштів державної субвенції оприлюднила громадська мережа “ОПОРА”.

“Загалом список областей, які отримали найбільше субвенцій у 2019 році, виглядає так: у Івано-Франківську область було спрямовано 288 мільйонів гривень (10,6% від загальної суми виділених субвенцій), до м. Києва – 254,5 (9,3%), Кіровоградську – 188,7 (6,9%), Вінницьку – 180,8 (6,6%), Чернігівську – 163 (6%). Нескладно підрахувати, що 5 областей зі списку отримали майже 40% коштів з державного фінансування”, - ідеться в повідомленні.

Натомість найменше бюджетних ресурсів, за даними експертів, було спрямовано до Харківської – 58,7 млн грн, Волинської – 57,9 млн грн, Черкаської – 56,9 млн грн, Запорізької – 19,5 млн та Луганської областей – 10,3 млн грн.

Водночас в ОПОРІ наголосили, що “аномально велика кількість” проєктів була профінансована у Миколаївській – 675, Київській – 610, Сумській – 540, Житомирській – 529, Чернівецькій – 464 та Чернігівській областях – 455.

Експерти нагадали, що народні депутати беруть безпосередню участь у процесі формування та виділення державних субвенцій, й розповіли, що у 2019 році 27 округам не виділили коштів зовсім, 6 округів отримали менше одного мільйона гривень державного фінансування, натомість ще 50 виборчих округів було профінансовано на суму від одного до п’яти мільйонів гривень.

Зазначається, що більше 86 млн грн (30 проєктів) направлено до 88-го виборчого округу (Івано-Франківська область), який у Верховній Раді представляв Юрій Тимошенко (“Народний фронт”). Приблизно таку ж суму – 85,4 млн грн (лише 6 об’єктів) отримав 12 округ (Вінниччина), який у Раді VIII скликання представляв Олексій Порошенко.

У свою чергу, 73 млн грн (70 об’єктів) субвенцій було направлено до округу №99 (Кропивницький) Костянтина Яриніча з “Блоку Петра Порошенка”, а майже 62 млн грн (157 об’єктів) отримав 94-й округ на Київщині, де на парламентських виборах 2014 року мажоритарником там був обраний Віктор Романюк (“Народний фронт”), проте під час виборів 2019 року на окрузі високу активність було зафіксовано з боку першого заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка. Таку ж суму, за інформацією ОПОРИ, направлено до 204-го виборчого округу (Чернівецька область), який у ВР представляв голова фракції “Народний фронт” Максим Бурбак.

Також лідерами за сумою коштів отриманих субвенцій з бюджету в 2019 році названо: виборчий округ №102 (Кіровоградська область) Олеся Довгого – майже 56 млн грн, округ №25 (Дніпропетровська область) Максима Курячого – 52,5 млн грн; округ №205 (Чернігівська область) Сергія Березенка – 51 млн грн.

“Отже, аналізуючи показники розподілу субвенцій у 2019 році, можна з упевненістю сказати, що субвенція на соціально-економічний розвиток територій своїх завдань вчергове не виконала і де-факто перетворилася на елемент взаємодії політиків із територіальними громадами задля здобуття електоральних переваг на виборах. Для 33 депутатів дана бюджетна програма взагалі стала “золотим квитком”, адже, використовуючи субвенції для агітації, вони успішно переобрались до парламенту”, - заявили в ОПОРІ.

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Екперти додали, що загалом у 2019 році 2 млрд 728 млн гривень з бюджетної статті про соціально-економічний розвиток регіонів були розподілені між 7465 проєктами/заходами. Для порівняння, усі кошти Державного фонду регіонального розвитку за останні п’ять років (18,7 млрд гривень) були направлені для реалізації лише 3730 проєктів.

Зазначається, що, як наслідок, понад 40% від усієї кількості об’єктів були вартістю 50 тисяч гривень і менше, а середній розмір однієї субвенції з року скоротився майже вдвічі – до 365 тисяч гривень у цьому році.