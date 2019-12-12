На Миколаївщині розгромили сільраду: зв'язали охоронця і вкрали ноутбуки

На Миколаївщині здійснено розбійний напад на приміщення Галицинівської ОТГ та жінку-охоронця сільської ради. Поліція проводить розслідування.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Миколаївській області.

«12 грудня, близько 3:30, троє невідомих у масках увірвались до приміщення Галицинівської сільської ради у Вітовському районі, зв’язали пенсіонерку, яка виконувала функції сторожа, та вчинили погром», - йдеться у повідомленні.

Зловмисники наказали жінці мовчати, потім вибили двері до всіх кабінетів, забрали 13 нових ноутбуків, які сільрада напередодні отримала, вісім упаковок офісного паперу й втекли.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 3 ст. 187 ККУ «Розбій», що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини злочину, а також встановлюють осіб, які вчинили розбійний напад. Тривають першочергові слідчі дії.