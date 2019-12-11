Військово-медичний клінічний центр у Харкові отримав сучасний реанімобіль

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону отримав новий реанімаційний автомобіль на базі Citroen Jumper, який дає змогу максимально ефективно надавати допомогу під час транспортування.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України.

"У нашому автопарку це вже другий автомобіль подібного класу. Він оснащений сучасними моніторами, за допомогою яких можемо досліджувати життєві показники хворого, проводити штучну вентиляцію легень, у разі потреби проводити реанімаційні заходи, включаючи дефібриляцію серця", - розповідає старший ординатор відділення невідкладної медичної допомоги Військово-медичного клінічного центру Тетяна Грідчіна.

Також оснащення автомобіля дає можливість проводити дозовану подачу ліків, є апарат для підігріву розчинів, вакуумні ноші, матрац.