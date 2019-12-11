В ході медреформи всі лікарні на Закарпатті будуть збережені

При створенні нової електронної карти мережі закладів первинної, вторинної та третинної медичної допомоги Закарпатської області не було оптимізовано жодного медзакладу.

Про це на пресконференції заявила директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Єлизавета Біров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“При створенні нової електронної карти мережі закладів первинної, вторинної та третинної медичної допомоги Закарпатської області не було оптимізовано жодного медзакладу, усі лікарні на Закарпатті будуть збережені,” - заявила Біров.

За її словами, МОЗ і НСЗУ з квітня наступного року будуть фінансувати лише ті заклади, які внесено на електронну карту мережі закладів первинної, вторинної та третинної медичної допомоги.

Як повідомлялося, із 1 квітня 2020 року механізм фінансування закладів змінюється. Кожен заклад охорони здоров’я за наявності належних умов, обладнання та лікарів може надавати медичні послуги в рамках програми медичних гарантій. Оплата НСЗУ безпосередньо лікарням дозволить пацієнтам отримувати безоплатно медпослуги за чотирма пріоритетними напрямками: лікування інсультів, інфарктів, пологи та неонатальна допомога. Також будуть фінансуватися шість видів діагностики, амбулаторна, стаціонарна, хірургічна, паліативна допомога, мобільні стаціонарні бригади та 4 види реабілітаційних послуг.

На цьому тижні на Закарпатті розгорівся скандал із повідомленням про нібито закриття Іршавської районної лікарні. У зв’язку з цим медперсонал лікарні збирався на мітинг перед Іршавською РДА. Після скандалу в ОДА заявили, що ні Іршавську, ані будь-яку іншу лікарню на Закарпатті закривати не збираються.