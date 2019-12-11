Зеленський призначив голів 33 районів у восьми областях
Відповідні розпорядження №466/2019-рп - №500/2019-рп опубліковані на сайті глави держави.
Так, Зеленський звільнив із посад голів Очаківської РДА Миколаївської області та Іванівської РДА Херсонської області "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".
Водночас Президент призначив голів райдержадміністрацій, зокрема:
у Дніпропетровській області - Васильківської, Дніпровської, Криничанської, Магдалинівської, Межівської, Петриківської, П’ятихатської та Солонянської;
у Житомирській області - Новоград-Волинської, Овруцької, Попільнянської;
у Запорізькій області — Веселівської;
в Івано-Франківській області - Верховинської, Галицької, Городенківської, Калуської, Коломийської, Снятинської, Тлумацької;
у Львівській області - Городоцької, Жовківської, Кам’янка-Бузької, Миколаївської, Мостиської, Самбірської, Сколівської, Старосамбірської та Стрийської;
у Миколаївській області — Баштанської, Новобузької, Очаківської;
у Рівненській області — Млинівської;
у Херсонській області - Іванівської РДА.