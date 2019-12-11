У Запоріжжі після реконструкції відкрили будівлю Шевченківського райсуду

У Запоріжжі відкрили 6 грудня реконструйовану будівлю Шевченківського районного суду, де оновлено фасад, облаштовано камери з підігрівом, а внутрішні приміщення повністю перепланували.

Про це повідомляє пресслужба Державної судової адміністрації України.

"Внутрішні приміщення суду повністю перепланували, розділивши простір на зони з різним рівнем доступу. Так, кримінальні справи розглядають виключно на першому поверсі. Тут розміщено й камери для тримання підсудних, приміщення для конвою й окрема кімната для начальника варти. До зали засідання підсудні у кримінальних процесах потрапляють окремим коридором, який веде зі спеціального автобоксу для конвойного авто", - йдеться у повідомленні.

У ДСА додали, що судові зали для розгляду інших типів справ розташовано на другому поверсі будівлі, і таке зонування цілком відповідає потребам судів першої інстанції, де розглядають усі типи справ.

Зали судових засідань оснащені системами відеоконференцзв’язку та системою кондиціювання з рекуперацією тепла

"Будівлю суду реконструювали за сучасними будівельними нормами та зробили її енергоефективною. У центральному холі суду встановили інформаційні стенди з навігацією, а поряд із залами судових засідань – зручні місця для очікування та спеціальні шафки для зберігання речей. Для зручності відвідувачів продумали максимально короткий маршрут між входом до установи та канцелярією - вікна приймання та видавання кореспонденції доступні безпосередньо з приміщення холу", - додали у пресслужбі.

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Крім того, значну увагу приділили створенню інклюзивних умов. Для цього вхід до суду обладнали пандусом, поряд із дверима встановили кнопку виклику працівника суду, а у самому приміщенні – вбиральню для людей з особливими потребами.

На фото (зліва на право): Голова ДСА України Зеновій Холоднюк, Запорізький міський голова Володимир Буряк, голова Запорізької ОДА Віталій Туринок, Голова РСУ Богдан Моніч

"Під час реконструкції суду подбали й про комфорт підсудних. У Шевченківському райсуді Запоріжжя є три камери для тримання, тепло у яких забезпечує підлога з підігрівом. Також у всій будівлі суду працює система вентиляції з рекуперацією тепла" - зауважили у ДСА.

Наголошується, що реконструкція приміщення суду тривала 11 місяців і обійшлася у 66,3 млн грн. Ремонтні бригади завершили роботи швидше, ніж планувалося, що дозволило зекономити 1,8 млн грн.

Як зазначив голова ДСА Зеновій Холоднюк, наступного року планується відкриття після ремонту суду в Мелітополі.

Фото: ДСА