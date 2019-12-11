Суд обирає запобіжний захід директорці одеського коледжу

Сьогодні, 11 грудня, Київський райсуд Одеси розпочинає розгляд питання щодо обрання запобіжного заходу директору ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу» Любові Кочерзі.

Слідство інкримінує їй скоєння злочину за ознаками ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, повідомляє пресслужба райсуду.

Орган досудового розслідування звернувся з клопотанням про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Клопотання слідчого поліції та прокуратури розглядає слідчий суддя Віктор Чаплицький.

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Як повідомляє кореспондент Укрінформу, підсудній Кочерзі стало зле в залі суду, їй викликали лікаря. Підозрювану вивели із залу суду.

Суддя пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення щодо обрання запобіжного заходу підсудній.

Варто зазначити, що санкція статті 367 Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі посадових осіб на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.