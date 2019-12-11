На Житомирщині секретар міськради "забула" задекларувати 15 мільйонів

На Житомирщині секретар однієї з міських рад упродовж трьох років заповнювала декларацію, дані якої відрізнялися від її достовірних статків на 13-15 млн грн.

Про це інформує пресслужба прокуратури Житомирської області.

"За версією слідства, посадовець неодноразово подавала шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування із недостовірними відомостями, що відрізняються від достовірних на загальну суму понад 13, 14 та 15 млн грн за 2016-2018 роки відповідно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внесення недостовірних даних підтверджено висновками та рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції.

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За результатами досудового розслідування, посадовій особі повідомлено про підозру у скоєнні корупційного кримінального правопорушення за ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.