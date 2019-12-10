"Яблунева агломерація" чотирьох ОТГ Буковини — серед найуспішніших проєктів року

У Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування» диплом ІІ ступеня із проєктом «Партнерство територіальних громад «Яблуневої агломерації» як ефективний інструмент місцевого розвитку» здобула Недобоївська сільська рада Хотинського району Чернівецької області.

Про перші успіхи "Яблуневої агломерації" кореспонденту Укрінформу розповів заступник голови Недобоївської ОТГ Андрій Дранчук.

"Каркасом агломерації стали Клішковецька, Недобоївська, Рукшинська та Хотинська об’єднані територіальні громади. Яблунева агломерація об’єднує близько 50 тисяч населення, 70 % якого складають малі товаровиробники, що займаються вирощуванням фруктів. Фактично - це об'єднання садівників, фермерів нашого регіону, який здавна славився вирощуванням яблук, слив, груш та інших фруктів і овочів. А об'єдналися вони для того, щоб спільно досягнути мети створення комплексної системи вирощування, зберігання і переробки плодовоягідної та овочевої продукції, яку вирощують наші мешканці", - каже Дранчук.

Об'єднання у Чернівецькій області функціонує вже понад рік. За цей час агломерація вже встигла створити Центр економічного розвитку громади, сільськогосподарський обслуговуючий кооперати. Запустили лінію з виробництва трісок з гілля від обрізки садів, закупили необхідне обладнання, а також розробили проєкт будівництва переробного цеху, який у перспективі зможе стати першим в Україні експортером чорносливу та іншої сушеної продукції у країни ЄС.

"У нас є кілька потенційних джерел фінансування нашого проєкту з будівництва переробного цеху - ДФРР, секторальна підтримка від ЄС та Торгово-промислова палата. Вже до кінця цього тижня матимемо зустріч у Торгово-промисловій палаті із зацікавленими інвесторами, які готові долучитися до проєкту. У нас вже є одна земельна ділянка з будівлею, яку будемо реконструювати для частини переробного комплексу. Друга земельна ділянка також виділена і проєктанти готують новий проєкт будівництва", - додає посадовець ОТГ.

Цього року за грантові кошти підприємці "Яблуневої агломерації" закупили обладнання для обслуговування сільськогосподарського кооперативу. Воно дозволяє переробляти гілля від обрізки садів на тріски.

"Специфіка нашого регіону полягає у великій кількості виробників продукції. Є велика площа землі, яку орендують близько 20 тисяч фермерів, які займаються вирощуванням фруктів і овочів. Технологічно кожного року має бути обрізка садів. Раніше фермери власними силами здійснювали цю обрізку, а зрізане гілля палили, що було не дуже екологічно. Зараз ми в рамках проєкту закупили німецький подрібнювач, аналогів якого немає в Україні. І фермери вже орієнтуються на цю техніку, яка заїжджає на територію кооперативу і дробить це гілля на тріски. Крім того, джерелом живлення для цього обладнання будуть якраз ці перероблені тріски. Тобто, це повністю екологічний процес", - зазначив Дранчук.

Серед найближчих перспектив "Яблуневої агломерації" - вийти на міжнародні ринки не лише з вирощеною продукцією, а й з продуктами переробки.

"Наприклад, більш-менш якісна продукція чорносливу в Україну завозиться з Туреччини або Азербайджану. Українська продукція чорносливу - це слива, яка сушиться або на домашніх печах, або на диму, і вона не конкурентна з тим чорносливом, який завозять з Туреччини. Ми плануємо у переробний цех закупити обладнання з Італії або Сербії, яке сертифіковане в ЄС. Тому якість нашої продукції буде така ж, як у Європі, і ми зможемо конкурувати з чорносливом не лише на внутрішньому ринку, а й на європейських ринках. Крім того, відкриття переробного комплексу підвищить і закупівельну ціну свіжої продукції. Наприклад, останні два роки свіжа слива закуповується у нашій громаді по 2-3 гривні за кілограм. Це при тому, що садовод близько 2 гривень за кілограм платить лише працівнику, який збирає сливи. А вже коли фермер матиме можливість віддати свою продукцію на переробку, то її ціна автоматично зросте", - запевняє заступник голови Недобоївської ОТГ.

Також він повідомив, що уже є попередні домовленості з італійськими постачальниками обладнання, які за умови купівлі в них цього обладнання готові надати контакти потенційних покупців кінцевої продукції переробки з країн ЄС.

Фото: Андрій Дранчук та decentralization.gov.ua