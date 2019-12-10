Аналітики розробили рекомендації щодо створення ОТГ в етноконтактних зонах

В Асоціації сприяння самоорганізації населення рекомендують Міністерству розвитку громад та територій використовувати більш гнучкий підхід до створення Об’єднаних територіальних громад (ОТГ) особливо в етноконтактних зонах.

Про це розповіла заступниця голови Асоціації сприяння самоорганізації населення, керівниця аналітичного центру Олександра Калашнікова під час презентації результатів дослідження “Об’єднання в етноконтаних регіонах: особливості та перспективи” 10 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми пропонуємо Міністерству розвитку громад та територій гнучко і диференційовано підходити до об’єднання територіальних громад в цих етноконтактних зонах", - зазначила Калашнікова.

За її словами, в таких регіонах України необхідно відходити від принципів спроможності та дозволяти об’єднуватись за іншими критеріями, наприклад за етнічним.

Калашнікова розповіла, що аналітики асоціації досліджували етноконтактні райони в 4 областях України і для кожної окремо розробили специфічні рекомендації.

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Зокрема, в Запорізькій області, де етнічний фактор має мінімальний вплив на процес об’єднання громад при створенні ОТГ, варто керуватися насамперед критеріями спроможності. Так само і в Чернівецькій області мають переважати принципи спроможності, проте з урахуванням етнічного критерію. Одночасно з тим в Закарпатській області варто навпаки перш за все керуватися етнічним критерієм та максимально прагнути до формування моноетнічних громад

Калашнікова підкреслила, що в Одеській області етнічне питання є найчутливішим і тому в цьому регіоні при створенні ОТГ необхідно прагнути до створення моноетнічних громад. Пропонувати в зазначеному регіоні етнозмішані конфігурації варто лише тоді, коли це виправдано з точки зору спроможності та коли створення мотноетнічної громади неможливе. Відхилення від принципу спроможності в Одеській області можливе за умови бажання громади об’єднатися за етнічним принципом.

Експерт наголосила, що одночасно із засовуванням гнучких підходів міністерство має посилити комунікації з громадами етнооконтактних регіонів. Зокрема забезпечувати громадські обговорення щодо всіх можливих конфігурацій ОТГ.

Фото: decentralization.gov.ua