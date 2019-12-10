Попеску: Україна - у сприятливій ситуації, щоб завершити децентралізацію

Успіх у завершенні реформи децентралізації, яка є своєрідним марафоном, може забезпечити спринт.

Таку думку висловив керівник департаменту доброго врядування Директорату ІІ з питань місцевої демократії Генерального Секретаріату Ради Європи Даніель Попеску в інтерв’ю газеті "Голос України".

"Справді, реформа (децентралізації — ред.) є таким собі марафоном у всіх країнах. Загалом більшість європейських держав витрачали на неї приблизно 10 років. Та, як відомо, коли марафонець прагне до перемоги, то наприкінці бігової доріжки він намагається перейти на спринт", - сказав Попеску.

Він додав, що Україна нині перебуває у сприятливій ситуації, щоб зробити такий ривок у децентралізації.

"Населення підтримує реформу — це підтверджується соціологічними опитуваннями, які ми проводимо щороку. Чинний український уряд демонструє бажання працювати потужно, хоче виконувати свої обіцянки і прискорити перебіг подій у країні. У вас є власні експерти та місцеві управлінці, які мають значний досвід реформування. А також багато зарубіжних друзів, готових підтримувати ваші зусилля й потреби, що виникають на цьому шляху", - зауважив Попеску.

Попеску також радить Україні дотримуватися європейських стандартів, використовувати кращий власний досвід і практичні напрацювання інших країн у децентралізації. Він наголосив, що реформу децентралізації мають сприймати люди, і вона також має задовольнити офіційну владу.

Як відомо, в Україні відбувається децентралізація - передача повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей - органам місцевого самоврядування.

Реформа триває з 2014 року і вже має результати.

Фото з відкритих джерел