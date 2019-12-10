Нацгвардієць збив двох дітей — справу розслідує ДБР

Слідчі теруправління ДБР розслідують обставини ДТП, що сталася в Бориспільському районі на Київщині, за участю військовослужбовця Нацгвардії України, внаслідок якої постраждало чотири особи, у тому числі двоє дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю начальника одного з відділів Національної Гвардії України в Бориспільському районі Київської області, внаслідок якої постраждало чотири особи", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, військовослужбовець, керуючи власним автомобілем марки DAEWOO, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів. Постраждалі отримали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Після наїзду автомобіль зіткнувся з бетонною електроопорою та перекинувся. Внаслідок зіткнення електроопора впала на авто, завдавши тілесні ушкодження двом пасажиркам. З місця ДТП їх госпіталізовано до Бориспільської районної лікарні з тяжкими та середньої тяжкості тілесними ушкодженнями, уточнює пресслужба.

Досудовим розслідування перевіряється чи не знаходився військовослужбовець за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі учасники ДТП, свідки та очевидці події дають свідчення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура Дарницького гарнізону.

У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.