В Україні підписали меморандум про співпрацю у рамках проєкту «Змінимо країну разом»

Очільник Луганщини Сергій Гайдай підписав меморандум про співпрацю у рамках реалізації проєкту «Змінимо країну разом» разом із колегами з інших областей.

Про це інформує пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«На Сколівщині, що у Львівській області, Сергій Гайдай підписав Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту «Змінимо країну разом» між Міністерством освіти і науки України, Львівською обласною радою, Львівською обласною державною адміністрацією, Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, Луганською обласною державною адміністрацією, Донецькою обласною державною адміністрацією, Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна», ТОВ «ДТЕК», - ідеться в повідомленні пресслужби ЛОДА.

Підписаним документом задекларовано такі напрямки співробітництва, як підтримка здійснення міжрегіональних обмінів на конкурсній основі між закладами Львівської, Івано-Франківської, Луганської, Донецької областей у трьох сферах: освітній, культурній та інформаційній. Організацію та адміністрування конкурсів здійснюватиме Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна».

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Намічена підготовка спільних проєктів для участі у відкритих конкурсах, спрямованих на налагодження міжрегіональної співпраці, зокрема проєкті «Схід і захід разом: освітня співпраця від Донбасу до Карпат» для конкурсу у рамках Програми підтримки секторальної політики – підтримка регіональної політики України.

«Єдина війна, яку ми сьогодні програємо, це інформаційна війна. Наші обопільні обміни, упевнений, зроблять не менше, чим військові» – прокоментував підписання меморандуму очільник Луганщини.

Як відомо, піонерами в налагодженні такого співробітництва ще в 2016 році стали голова Луганської ОДА та голова Львівської обласної ради.