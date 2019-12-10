Три ОТГ Чернігівщини співпрацюватимуть з польськими гмінами

Під час перебування в місті Ясло (Республіка Польща) керівники трьох об’єднаних громад Чернігівщини - Сосницької, Менської та Плисківської - підписали угоди про дружбу та партнерство з трьома гмінами Підкарпатського воєводства.

Про це у Facebook повідомив Чернігівський офіс Програми "U-LEAD з Європою".

"Як стало відомо Чернігівському офісу з розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою", у місті Ясло угоди про співпрацю підписали керівники трьох громад: Сосницької, Менської та Плисківської", - йдеться у повідомленні.

За інформацією секретаря Менської міської ради Юрія Стальниченка, Менська громада уклала угоду про дружбу та партнерство з гміною Жиракув, Плисківська - із Бжостек, а Сосницька - з Пілзно. Це стало можливим завдяки спільному проєкту Асоціації гмін басейну річки Віслока та Чернігівського центру підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, який, власне, й організував цю поїздку.

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У Чернігівському офісі Програми "U-LEAD з Європою" зазначили, що у травні делегація Асоціації гмін упродовж тижня, в рамках навчального візиту "День Європи - 2019: співпраця польських гмін та українських територіальних громад для зміцнення місцевого самоврядування", перебувала на Чернігівщині. Тоді гості ознайомилися з ходом реформи місцевого самоврядування та запросили представників ОТГ до співпраці у сферах культури, спорту, освіти, молодіжного обміну, реалізації спільних проєктів, пов'язаних зі збереженням екології та розвитку.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Чернігівський офіс Програми "U-LEAD з Європою"