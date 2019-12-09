У центрі Харкова встановили вільний мікрофон, аби нагадувати про "червоні лінії"

Біля намету "Все для перемоги" на площі Свободи у Харкові, де напередодні розпочалася акція нагадувань про "червоні лінії", встановили вільний мікрофон.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистілін.

"Щойно на площі Свободи на продовження розпочатої вчора ввечері акції нагадувань про "червоні лінії", організованої з ініціативи міського штабу опору капітуляції, встановлено вільний мікрофон. Кожен охочий - активіст або перехожий - має можливість побажати успіхів Президенту України Володимиру Зеленському у переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним і нагадати про "червоні лінії", які не можна переступити", - заявив Чистілін.

За його словами, завтра ввечері на площі призначено третю за рахунком акцію: "Завтра будуть відомі конкретні результати переговорів, і ми готові їх обговорити із земляками".

Як повідомляв Укрінформ, увечері 8 грудня, напередодні "нормандського саміту" в Харкові розпочалася безстрокова акція нагадувань про "червоні лінії".

Фото: В'ячеслав Мадієвський