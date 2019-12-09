У Сумах знизять тариф на тепло - мер

У Сумах тариф на тепло для мешканців міста, які користуються послугами ТОВ "Сумитеплоенерго", буде знижено.

Про це 9 грудня під час апаратної наради в Сумській міськраді повідомив мер міста Олександр Лисенко, який спростував поширену минулого тижня в соцмережах інформацію громадських активістів про нібито заплановане в обласному центрі підвищення з Нового року вартості опалення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З 1 січня 2020 року тариф на тепло в Сумах підвищуватися не буде. Не треба нічого говорити ні про подорожчання транспортування тепла, ні про підвищення ціни на газ на 12-14%, ні про якусь політичну складову. Я ще раз кажу: під час опалювального сезону ми не те що не будемо розглядати жодних питань щодо підвищення тарифу, ми навіть будемо карати тих, хто буде ставити якісь питання про зміну тарифу в ході опалювального сезону. Зміни будуть, але в меншу сторону. Ми просто не хотіли це анонсувати, але всі слухання вже пройшли. Так, це буде невелике зменшення, але, я думаю, що для бюджету кожної сім'ї це буде нормально», - зазначив посадовець.

За його інформацією, після того, як 6 грудня на засіданні НКРЕКП для абонентів ТОВ «Сумитеплоенерго» ухвалили новий тариф на теплову енергію, підприємством за дорученням міського голови була проведена робота над його коригуванням.

Відтак, якщо встановлений раніше тариф на опалення для населення становив 1275, 83 грнГкал (без ПДВ), то новий – 1249, 11 грнГкал. Вартість цього виду комунальних послуг знизилася на 26,72 грн за Гкал або на 2%.

«Сподіваюсь це дозволить містянам зняти з себе хоча б частину фінансового тягаря за комунпослуги. Зниження незначне, проте ми й надалі працюватимемо над тим, аби містяни сплачували менше», – сказав Олександр Лисенко.

Новий тариф застосовуватимуть з 1 листопада 2019 року. Споживачам ТОВ «Сумитеплоенерго» зайво сплачені гроші за цей період мають перерахувати.