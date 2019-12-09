Пожежа в одеському коледжі: рятувальники розбирають завали

У будівлі одеського коледжу тривають роботи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із масштабною пожежею - рятувальники готуються до розбирання конструкцій і завалів на рівні шостого поверху.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в області.

"О 14 год. 20 хв призупинені роботи з розчищення завалів на нижніх поверхах через необхідність встановлення будівельного автокрана "Терекс" вантажністю 60 тонн і початком розбору будівельних конструкцій та завалів на рівні 6-го поверху зі сторони вул. Пушкінської та Троїцької за допомогою "будівельного човна". Станом на 15 год продовжуються заходи щодо ліквідації" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього з початку розбирання завалів вивезено 1 тисячу 408 кубометрів будівельних конструкцій. До робіт залучено 265 чоловік та 40 одиниць техніки, в тому числі від ДСНС - 101 чоловік та 10 одиниць техніки".

Роботи з ліквідації пожежі в будівлі коледжу економіки та права / Фото: dsns.gov.ua

У межах аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на місці пожежі здійснено розбір конструкції верхньої частини будівлі, а також проведено експертами заміри рівнів коливань будівлі та її стійкості. Прибрано елементи конструкцій з аркового проходу та забезпечено прохід до внутрішнього двору.

Крім того, здійснено розчищення внутрішнього двору коледжу від припаркованого транспорту й будівельних конструкцій, встановлено автокран FAUN з вильотом стріли 65 м, проведені обвалення небезпечних конструкцій з 6-го по 3-й поверхи та ліворуч від аркового проходу.

Обстежені усі підвальні приміщення, з яких відкачали 400 кубометрів води.

Як повідомлялося, залучені Одеською облдержадміністрацією будівельні експерти, передусім досвідчені столичні інженери та працівники Одеської державної академії будівництва та архітектури, працюють над створенням плану укріплення будівлі коледжу.

Читайте також: Гончарук доручив МВС вдосконалити систему протипожежної безпеки

"Наразі існує велика загроза обвалу стін. Аби рятувальники могли ефективно продовжувати пошуки, необхідно укріпити стіни. За планом, стіни зміцнять металевим каркасом, який втримає їх від завалення", - вважає голова ОДА Максим Куций.

За його словами, до розробки проєкту укріплення буде залучений знавець архітектури міста - реставратор Анатолій Ізотов. Пропозицію комісії експертів надішлють до Києва. І в разі погодження, будівельники почнуть зводити каркас.

Читайте також: Стіни одеського коледжу пропонують зміцнити металевим каркасом

Крім того, вважають фахівці, металева конструкція дозволить рятувальникам та поліцейським безперешкодно працювати на місці пожежі.

Зазначається, що наразі під завалами ще можуть перебувати четверо осіб. Аби знайти людей якомога скоріше, працівники ДСНС та інші служби працюють у цілодобовому режимі.