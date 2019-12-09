Пожежа у коледжі: в Одесі попрощалися із загиблим рятувальником

Сотні одеситів взяли участь 9 грудня у траурній церемонії прощання із загиблим після масштабної пожежі рятувальником Сергієм Шатохіним.

При вході до Спасо-Преображенського собору - портрет загиблого, свічка, його шолом і квіти.

Після відспівування з Шатохіним попрощалися його рідні, колеги по службі та одесити.

"Сергій був справжнім професіоналом, на службі - з 2003 року, загинув від політравм, отриманих при рятуванні людей на пожежі. Ми завжди будемо пам'ятати про подвиг Сергія. Не забудемо і про його родину - вдову і трьох дітей", - сказав один із колег Шатохіна.

Варто зазначити, що в неділю церемонія прощання з загиблим відбулась у будівлі Головного управління ДСНС області.

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43-річний командир чергової зміни 6-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС Сергій Шатохін помер 7 грудня в реанімаційному відділенні міськлікарні № 1 від тяжких травм, отриманих під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Командир підрозділу пожежної частини зірвався з драбини на рівні третього поверху під час евакуації людей.

В Одесі прощаються із загиблим в результаті пожежі на Троїцькій рятувальником / Фото: https://dumskaya.net

За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, родина загиблого отримає від держави необхідну допомогу, також буде представлено командира підрозділу пожежників Сергія Шатохіна і викладача коледжу Ганну Бортюк, які рятували студентів під час пожежі в коледжі, до присвоєння звання Героя України (посмертно).