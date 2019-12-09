На Київщині автівка збила двох дітей, вони у реанімації

У Київській області внаслідок ДТП постраждала жінка і двоє дітей.

Про це інформує поліція Київської області у Facebook.

"ДТП сталася сьогодні у Бориспільському районі, біля села Старе. За попередніми даними, водій автомобіля «ДЕУ» скоїв наїзд на хлопчика та дівчинку, які переходили дорогу. Після чого автівку занесло на узбіччя, де сталося зіткнення з бетонною опорою", - йдеться у повідомленні.

Тож, у результаті ДТП 14-річну дівчинку та 9-річного хлопчика з тяжкими травмами доправлено до реанімаційного відділення лікарні. Також травми отримала жінка-пасажир легкового авто, зі сторони якої впала бетонна опора.

Наразі встановлюються усі деталі та обставини ДТП. На місці аварії працюють слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції, медики.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion