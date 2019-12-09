Поліцейський, підозрюваний у смертельній аварії, заперечує вину - ДБР

Працівник поліції, якого підозрюють у смертельному наїзді на велосипедиста в Житомирській області, запевняє, що того дня автомобілем не користувався.

Про це інформує ДБР, слідчі якого розслідують обставини смертельної ДТП у місті Чуднові Житомирської області.

"Правоохоронець своєї вини не визнає та повідомив, що того дня не перебував за кермом свого транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, автопригода сталася ввечері 6 грудня у Чуднові Житомирської обл. Водій автомобіля марки Volkswagen Transporter скоїв наїзд на велосипедиста та, не зупиняючись, покинув місце пригоди. Від отриманих травм 64-річний потерпілий загинув.

"У ході опрацювання зібраної на місці події, а також отриманої з камер відеоспостереження інформації вдалося встановити транспортний засіб - учасник ДТП. У подальшому з'ясовано особу підозрюваного, який використовує цей автомобіль. Ним виявився 35-річний житель с. Дубище Чуднівського району, працівник місцевого відділення поліції", - повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Розслідування ведеться за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.