В Одесі створять інтерактивну карту шкіл та вишів з інформацією про пожежну безпеку

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций ініціював створення інтерактивної карти навчальних закладів області заради запобігання порушенням правил протипожежної безпеки.

Відеозапис заяви очільника ОДА оприлюднила пресслужба облдержадміністрації у Facebook.

"Ми маємо зробити реальні кроки, аби запобігти таким жахливим трагедіям (як пожежа в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу - ред.). Ми не можемо чекати, доки кілька інспекторів обійдуть всі школи, коледжі та виші області. Облдержадміністрація вирішила створити інтерактивну карту усіх навчальних закладів області, де буде подана інформація щодо правил пожежної безпеки, також буде працювати телефон "гарячої лінії", - зазначив очільник ОДА.

За словами Куцого, "це не змінить ситуацію за один день, але це буде реальний крок для безпеки наших дітей".

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Кожен небайдужий зможе повідомляти про порушення пожежної безпеки учбових закладів за адресою osvita@osvita.od.ua. Після цього буде вжито заходів для усунення порушень, резюмував голова Одеської ОДА.