ДСНС вимагає через суд припинити навчальння в корпусах Одеського медуніверситету

Керівництво Одеського ГУ ДСНС звернулось із адміністративним позовом до Одеського національного медичного університету щодо "повного зупинення експлуатації об`єктів Одеського національного медичного університету" до усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Підготовче засідання Одеського окружного адміністративного суду призначене суддею Юлією Харченко на 19 грудня 2019 року, йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Суд вважає за необхідне прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити загальне позовне провадження у справі №420/6766/19 за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області до Одеського національного медичного університету про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)", - йдеться в ухвалі адмінсуду.

Зазначається, що суд призначив підготовче засідання на 19 грудня на 11 год. 45 хв.

У ДСНС послаються на результати перевірки стану протипожежної безпеки навчальних корпусів цього навчального закладу від 24 жовтня 2019 року, якою виявлено низку порушень законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Одеське облуправління ДСНС також позивається до адмінсуду, вимагаючи припинити експлуатацію торгових корпусів ринку "Привоз" і низки зведених будівель житлового масиву "Райдужний".

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня згоріла будівля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, внаслідок пожежі станом на 8 грудня загинуло 10 осіб. Поліція розпочала кримінальне провадження і готується оголосити підозру двом особам, яким інкримінує скоєння злочинів, що призвели до людських жертв і майнових збитків.

Читайте також: Амосова повідомила про поновлення на посаді ректора Національного медінституту

Між тим, на засіданні обласної комісії з ТЕБ і НС стало відомо, що порушення правил протипожежної безпеки інспектори Приморського відділу ДСНС виявили ще під час перевірки у 2014 році. До попереднього директора коледжу було застосовано штрафні санкції, однак приписи інспектора про усунення порушень правил протипожежної безпеки не було виконано.

Члени комісії з ТЕБ і НС ухвалили рішення про необхідність вирішення облдержадміністрацією та Міносвіти питання про надання приміщення для продовження профільної діяльності коледжу економіки, права та ресторанного бізнесу.