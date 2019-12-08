На Закарпатті горів магазин із будівельними складами

У смт Буштино Тячівського району у суботу рятувальники ліквідували пожежу у триповерховій будівлі магазину будівельних матеріалів та прибудованій одноповерховій складській будівлі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"7 грудня о 12 год. 36 хв. в смт Буштино Тячівського району у триповерховій будівлі магазину будівельних матеріалів та прибудованій одноповерховій складській будівлі виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 18 год. 25 хв. пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Вогнем знищено покрівлю, перекриття магазину і складу та будівельні матеріали на площі 2 тис. м2.

До гасіння залучалося 37 чоловік та 9 одиниць техніки, з них від ДСНС 33 чоловіки особового складу та 7 одиниць техніки.

Фото: ДСНС у Закарпатській області