У Запоріжжі реставрували скіфський меч, якому 2500 років

У Запоріжжі реставрували скіфський акінак, датований VI століттям, знайдений влітку на Мамай-горі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили археологи, які досліджують найбільший у Європі могильник Мамай-гору.

«Звітуємо: зі знайденим цього сезону скіфським акінаком декілька тижнів працювала лабораторія Національного заповідника Хортиця. За цей час були проведені консерваційно-реставраційні роботи: видалені залишки ґрунту, залишки продуктів корозії чорного металу з поверхні золотого руків'я, складові пам’ятки було витримано у вологій камері при 100% вологості протягом 6 годин... Всі фрагменти акінаку були занурені в розчин полімеру у вакуумній камері. Насичення пам’ятки здійснювалось при тиску у мінус 70 МРа, після чого вирівнювався тиск до атмосферного. Операція проводилась 3 рази. Підбір фрагментів пам’ятки здійснювався протягом 10 днів», - йдеться у звіті реставраторів.

Для зберігання акінаку було виготовлено спеціальний контейнер, який обтягнули червоним велюром.

Як раніше повідомлялось, разом з акінаком археологи знайшли унікальну амфору. Саме ця знахідка «зістарила» історію на 200 років, адже вдалось встановити дату заснування скіфської частини найбільшого у Європі могильника Мамай-гора.

У похованні знайшли 18 речей: прикраси, побутові речі. За словами археологів, аналогічний акінак 120 років тому знаходили у Сумській області.

Фото: facebook.com/mamaigora