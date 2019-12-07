У Запоріжжі затримали ще одного члена озброєної банди

Запорізькі провоохоронці затримали шостого члена озброєної банди, що скоїла 10 кримінальних правопорушень у місті.

Затриманному вручили повідомлення про підозру, повідомила пресслужба прокуратури.

"За процесуального керівництва прокуратури області викрито ще одного члена озброєної банди, якому 05.12.2019 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ст. 257, ч. 3 ст. 289 КК України. Вказана особа вже перебуває під вартою", - йдеться у повідомлені.

Як раніше повідомлялось, 30 листопада було затримано 5 членів озброєної банди, якою здійснювалися викрадення автомобілів, вимагання, розбійні напади, а також викрадення людей. Один із членів банди також готувався до вбивства керівника спецпідрозділу у зв’язку із виконанням ним своїх службових обов’язків.

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Лише за цей рік бандою було вчинено 10 кримінальних правопорушень, у тому числі із застосуванням зброї. За даними Нацполіції гроші витрачали на коштовні автівки, речі та відпочинок.

Для нападу злочинці підбирали заможних громадян, при цьому погрожували потерпілими фізичною розправою у випадку їх звернення до правоохоронних органів.

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В ході слідства знайдено та вилучено транспортні засоби, які фігуранти використовували під час скоєння злочинів. З метою уникнення відповідальності останні намагалися позбутися речових доказів шляхом їх викрадення та підпалу. Крім того, на адресу правоохоронців неодноразово надходили погрози щодо фізичної розправи.

2 - 3 грудня в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя усім затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.