У Запоріжжі затримали ще одного члена озброєної банди
Затриманному вручили повідомлення про підозру, повідомила пресслужба прокуратури.
"За процесуального керівництва прокуратури області викрито ще одного члена озброєної банди, якому 05.12.2019 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ст. 257, ч. 3 ст. 289 КК України. Вказана особа вже перебуває під вартою", - йдеться у повідомлені.
Як раніше повідомлялось, 30 листопада було затримано 5 членів озброєної банди, якою здійснювалися викрадення автомобілів, вимагання, розбійні напади, а також викрадення людей. Один із членів банди також готувався до вбивства керівника спецпідрозділу у зв’язку із виконанням ним своїх службових обов’язків.
Лише за цей рік бандою було вчинено 10 кримінальних правопорушень, у тому числі із застосуванням зброї. За даними Нацполіції гроші витрачали на коштовні автівки, речі та відпочинок.
Для нападу злочинці підбирали заможних громадян, при цьому погрожували потерпілими фізичною розправою у випадку їх звернення до правоохоронних органів.
В ході слідства знайдено та вилучено транспортні засоби, які фігуранти використовували під час скоєння злочинів. З метою уникнення відповідальності останні намагалися позбутися речових доказів шляхом їх викрадення та підпалу. Крім того, на адресу правоохоронців неодноразово надходили погрози щодо фізичної розправи.
2 - 3 грудня в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя усім затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.