У Чернігові відкрили виставку про Перший зимовий похід армії УНР

У Чернігові сьогодні відкрили виставку, яка розповідає про Перший зимовий похід армії Української народної республіки (УНР) та героїв сучасної російсько-української війни на сході нашої держави.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив начальник відділення спеціальних кореспондентів (м. Чернігів) Інформагентства Міноборони України АрміяInform підполковник Олександр Парій.

"Сьогодні в Чернігівському обласному молодіжному центрі відкрилась виставка "Від борців за волю - до захисників України: Чернігівщина". Вона розповідає про Перший зимовий похід армії УНР окупованою ворогом (більшовиками та денікінцями) територією, який розпочався рівно 100 років тому - 6 грудня 1919 року і був досить успішним", - поінформував офіцер.

За його словами, експозиція складається з 9 плакатів, які розповідають як про Перший зимовий похід та його учасників, так і про наших сучасників - захисників-уродженців Чернігівщини, відзначених державними нагородами впродовж 2014-2019 років.

На відкритті виставки були присутні вихованці Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та представники силових структур.

Партнери проєкту: Український інститут національної пам’яті, Чернігівський військкомат, оперативне командування "Північ", Чернігівський прикордонний загін.

Перший зимовий похід армії УНР тилами Червоної та Добровольчої армій під проводом Михайла Омеляновича-Павленка проходив з 6 грудня 1919 по 6 травня 1920 рр. Його маршрут пролягав територіями нинішніх Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Вінницької областей. За весь рейд вояками УНР було пройдено 2500 км, проведено понад 50 успішних боїв.

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За оцінками воєнних істориків, Перший зимовий похід армії УНР є найгероїчнішою сторінкою воєнного мистецтва періоду Української революції (1917-1921 рр.), під час якого українська армія вперше вдало застосувала партизанські методи боротьби з ворогом.

Фото: uinp.gov.ua