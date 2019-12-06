Запоріжжя потрапило у промо ролик про українську культуру

Промо ролик про українську культуру створили в рамках кампанії «Культура зближує», яку запустив Український культурний фонд разом з агенцією plusone за підтримки USAID.

Про це повідомили в пресслужбі кампанії “Культура зближує”.

“Кампанія реалізується за підтримки проєкту «Зміцнення Громадської Довіри», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID.

Її мета – показати, що культура – це про кожного з нас. Ми різні, але культура – це те, що нас зближує. Кожен українець є її носієм і творцем”, - йдеться у повідомленні.

Окрім Хортиці, у відео можна побачити і інші кадри із Запоріжжя. Зокрема проспект Соборний та мурал «Тато з донькою», який створено на фасаді запорізької школи мистецтв.